Cento CD per raccogliere l’intera produzione pianistica di Franz Liszt: un’impresa entrata nel Guinness dei primati, che ha reso Leslie Howard un riferimento internazionale per gli interpreti e gli studiosi del compositore ungherese. Domenica 8 novembre, alle 18, il pianista australiano sarà protagonista di un recital all’Auditorium del Conservatorio “Giovanni Pierluigi da Palestrina” di Cagliari, ospite dell’XI edizione della rassegna Itinerari Musicali dell’Identità.

Il programma accosterà la Sonata op. 13 “Patetica” di Beethoven al Carnaval op. 9 di Schumann, per proseguire con due composizioni di Liszt: il Großes Konzertsolo S. 176 e la Sarabande und Chaconne S. 181 su temi dell’opera Almira di Händel.

Nato a Melbourne e residente a Londra dal 1972, Howard affianca da oltre mezzo secolo l’attività concertistica a quella di compositore e musicologo. Le registrazioni del ciclo principale dell’integrale lisztiana per Hyperion iniziarono nel 1985 e si conclusero nel 1998. L’ultimo volume uscì nel 1999, anno del primato Guinness per la più ampia serie discografica realizzata da un solo artista. La raccolta, premiata con sei Grands Prix du Disque, è arrivata a 99 CD nel 2011 e a cento con un successivo volume di nuove scoperte. Comprende opere inedite e versioni dimenticate, riportate alla luce dopo anni di instancabile ricerca filologica sui manoscritti.

Da Beethoven al Novecento, il musicista ha esplorato un repertorio vastissimo, con un’attenzione particolare alla grande tradizione romantica russa. Tra le sue incisioni figurano le sonate di Čajkovskij, Rubinstein e Rachmaninov, oltre a pagine di Grieg e Grainger.

Come molti altri appuntamenti della rassegna, anche il concerto di Howard sarà aperto da giovani allievi dei Conservatori sardi. In questa occasione toccherà al Duo Doble A, formato dalla pianista Alessia De Prezzo e dalla bandoneonista Alessia Ibba. Nato nel 2026 dalla comune passione per il tango, il duo proporrà Milonga del Ángel di Astor Piazzolla e Bahía Blanca di Carlos Di Sarli.

Lunedì 9 novembre, alle 10.30, il pianista incontrerà poi studenti e pubblico nell’Aula Magna del Conservatorio di Cagliari. L’ingresso sarà gratuito fino a esaurimento posti.

La rassegna è organizzata dall’Associazione Culturale La Casa Rosa, con la direzione artistica di Mirko Atzori, ed è finanziata dalla Regione Sardegna attraverso l’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio. Realizzata in collaborazione con i Conservatori di Cagliari e Sassari, proseguirà fino al 27 dicembre.