Istituzioni, Parlamento, mondo dello sport, esperti e organizzazioni sociali insieme per promuovere una nuova cultura del rispetto.

“Un’occasione per portare anche nella nostra comunità il messaggio di ascolto, rispetto e prevenzione”. Il 2 novembre Marcello Malloru ha partecipato in qualità di sindaco all’evento che ha messo in campo tutte le forze per contrastare la piaga che segna i giovanissimi e le loro famiglie.

“Ho partecipato come rappresentante di una comunità che vuole affrontare attivamente e concretamente i temi del bullismo, del cyberbullismo e del disagio giovanile, agli Stati Generali dell’Educazione e della Prevenzione nella prestigiosa Sala della Regina di Palazzo Montecitorio” spiega il primo cittadino.

“È stata una giornata di straordinario valore istituzionale e umano, un momento di confronto necessario tra Parlamento, istituzioni, Forze dell’Ordine, Magistratura, mondo dello sport, scuola e Terzo Settore.

Come Sindaco, torno a casa con una consapevolezza ancora più forte: non possiamo più considerare questi temi come problemi di altri. Sono sfide che riguardano il futuro delle nostre comunità.

E proprio per questo, torniamo a casa con l’impegno concreto di organizzare anche a Burcei una giornata di sensibilizzazione dedicata ai ragazzi e alle famiglie, su un tema di estrema attualità e di estrema importanza”.

Malloru aggiunge: “Un ringraziamento speciale va ad Alioska Mancosu dell’Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile – ONBD per l’invito, per la sensibilità e per il grande lavoro che porta avanti ogni giorno a tutela dei nostri giovani.

Il rispetto si costruisce ogni giorno, insieme, a partire dalle nostre comunità”.