Attraversa sulle strisce pedonali, ma due auto non gli danno la precedenza e la seconda lo investe mentre si trova a metà della carreggiata. L’incidente che vedete ripreso nel video, avvenuto ieri sera in via Peretti a Cagliari, ha coinvolto Antonello Gregorini, fondatore di Nurnet. L’episodio, fortunatamente senza gravi conseguenze anche se è costato il ricovero alla vittima che ha detto di aver pensato di morire, riaccende l’attenzione sulla sicurezza dei pedoni in una delle strade più trafficate pericolose della città: nel punto dove è stato investito l’uomo non ci sono attraversamenti pedonali rialzati, solo poche settimane fa un altro pedone era stato investito nello stesso punto.