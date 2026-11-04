“Ogni sera, nella zona di Via Marconi (altezza semaforo ) e lungo la SS 130, l’aria diventa completamente malsana”.

Non solo a Sestu, Selargius, Settimo San Pietro: il fenomeno è diffuso e i disagi si protraggono da tempo.

“C’è una cappa tossica con un odore acido di plastica e gomma bruciata che penetra nelle case, spacca la gola e costringe tutti a barricarsi dentro” spiegano i cittadini.

“Chiunque si trovi a passare o a lavorare in quella zona, la sera sa perfettamente di cosa si parla. Non si può far finta di nulla: respirare questi fumi della combustione di rifiuti è un danno gravissimo alla salute di tutti, residenti e non”.

L’odore nauseabondo “quando soffia il vento levante o grecale, arriva anche a Decimomannu. Si vede bene da dove proviene anche perché persiste durante la mattinata” spiega un altro cittadino.

Le richieste sono indirizzate alle istituzioni per un monitoraggio del territorio più pressante in modo tale da individuare chi brucia illecitamente la spazzatura.