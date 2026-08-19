Sinnai, scatta la mobilitazione per la famiglia di Michela: comunità unite per aiutare chi è rimasto senza la mamma, la figlia, la sorella spezzata da un colpo d’arma da fuoco sparato dal marito. “Possiamo stargli accanto con rispetto, nel silenzio e nel dolore, ma in questi casi c’è anche bisogno di una mano sul cuore e di tanta generosità”.

A lanciare l’iniziativa è Valentina Frigau che, come tutti, ha sperato che Michela Rubiu potesse riaprire gli occhi. Così purtroppo non è stato, era in coma e non si è mai più risvegliata.

“In questa situazione che lascia tutti senza parole, sentendo la popolazione parlare di aiuto concreto, abbiamo deciso di far partire una raccolta fondi”.

“La vita è già faticosa di suo, e in questi casi diventa più difficile soprattutto per la sua famiglia. Le comunità di Sinnai, Settimo San Pietro, Maracalagonis, e tutti quelli che avranno piacere, possono unirsi per rendere una parte del loro percorso almeno più leggera a livello pratico.

Noi tutti, nel nostro piccolo, possiamo fare la differenza se ci uniamo e facciamo squadra.

Per questa raccolta fondi useremo l’iban del fratello di Michela Rubiu.

Nominativo:

Gianluca Rubiu

IBAN: IT03V0306943921100000000912

Per chi invece non è pratico con i bonifici e vuole partecipare troverete dei salvadanai di raccolta in questi punti vendita:

EL BIMBI – VIA TRIESTE 28B SINNAI

MACELLERIA DI DEIANA G.MARCO – VIA TRISTE 20 SINNAI

SIGMA – VIA SANT’ ELENA 1 SINNAI

ORTOFRUTTA VALENTINA – VIA DELLE GINESTRE 5 SINNAI

ORTOFRUTTA VALENTINA – VIA DELLA LIBERTÀ 93A SINNAI

CI saranno altri punti di raccolta appena avremmo conferma”.