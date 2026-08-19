Nebida, addio al papà dei minerali Antonio Manunta: “In oltre 60 anni di ricerca sul territorio, Manunta ha individuato, selezionato e raccolto esemplari rari e unici per bellezza e importanza scientifica, provenienti principalmente dalle aree del Sulcis-Iglesiente, Arburese-Guspinese e Sarrabus-Gerrei ma anche da alcune parti dell’Europa e del mondo”.

Il ricordo dei suoi concittadini:

“Oggi Nebida perde una delle figure che hanno contribuito a scrivere una pagina importante della sua storia.

Antonio Manunta, Nebidese, è stato un vero pioniere del turismo locale, con la creazione del primo e unico Hotel Ristorante “Pan di Zucchero”, un luogo che ha rappresentato per tanti anni un punto di riferimento e che ha contribuito a far conoscere e apprezzare Nebida.

Ma oltre al suo spirito imprenditoriale, vogliamo ricordare soprattutto la sua grande generosità e il profondo legame con la sua terra. Un gesto di straordinario valore è stata la donazione della sua immensa e importante collezione privata di minerali, patrimonio che oggi rimane a disposizione della comunità e che rappresenta una preziosa testimonianza della storia mineraria e geologica del nostro territorio.

Un’eredità non fatta soltanto di ricordi, ma di qualcosa di concreto che continuerà a parlare di lui e del suo amore per Nebida”.