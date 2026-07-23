Anas ha completato gli interventi di risanamento di due strutture situate sulla strada statale 293 “di Giba” nel territorio comunale di Vallermosa, nella Città metropolitana di Cagliari.

Gli interventi, del valore complessivo di oltre 2 milioni di euro, hanno riguardato la riqualificazione di un ponte ad arco e di un’opera idraulica (rispettivamente ubicate ai chilometri 25,269 e 25,455) e il contestuale rifacimento della pavimentazione, l’istallazione di nuove barriere di sicurezza e il rifacimento della segnaletica.

La rimozione completa delle limitazioni è prevista nella mattinata di domani con il ripristino definitivo del normale collegamento tra la statale 293 e le principali arterie di grande comunicazione dell’Isola, le statali 131 “Carlo Felice” e130 “Iglesiente”.

I lavori avviati alla fine di gennaio 2026 sono stati completati nei tempi previsti.