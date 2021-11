Silvana Gandola scomparsa e avvistata a Olbia: “Chiunque la veda avverta le forze dell’ordine”

“Ieri un Guardian Angels di Olbia ha segnalato la presenza ad Olbia di una donna in via Roma con l’aspetto di una senzatetto con abiti scuri e scarpe nere e dopo aver visto il volantino di ricerche ha avvertito la figlia e confermato ai Carabinieri che si assomigliava moltissimo alla scomparsa da Aglientu Silvana Gandola”. Il post è di Gianfranco Piscitelli di Penelope onlus, l’associazione che si occupa della ricerca delle persone scomparse in Sardegna.

“La figlia Laura ha passato la notte a cercarla”, aggiunge, “chiunque abbia notato o veda questa donna vagare per Olbia avverta immediatamente le Forze dell’Ordine, la figlia Laura al n. 334.1890309 o Penelope Sardegna nella persona del Presidente Gianfrancesco Piscitelli al n. 388.6311738.

La scomparsa, rispetto alle foto sarà certamente più magra ed emaciata e con evidente crescita bianca ai capelli. Prestare la massima attenzione, Silvana soffre di sordità ed ha un principio di Alzheimer. Condividete”.