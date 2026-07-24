È stato denunciato dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Cagliari l’amministratore unico di una società che gestisce un ristorante nel centro del capoluogo, al termine di un controllo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Al datore di lavoro viene contestata le mancate visite mediche di idoneità nell’ambito della sorveglianza sanitaria previste per i dipendenti.

I militari, al termine degli accertamenti, hanno denunciato l’uomo in stato di libertà alla procura della Repubblica di Cagliari. Contestate ammende e sanzioni per un importo complessivo superiore a 2.800 euro.

L’attività ispettiva rientra nei controlli sul rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.