Un 52enne cagliaritano è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Cagliari Sant’Avendrace in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Cagliari. L’uomo deve scontare una pena definitiva di 4 anni e 6 mesi di reclusione per lesioni personali aggravate e rapina, reati commessi a Cagliari nell’ottobre del 2021.

Il 52enne, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, al termine delle formalità di rito è stato trasferito nella Casa circondariale di Uta, a disposizione dell’autorità giudiziaria.