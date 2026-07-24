Un operaio di 18 anni, Fabrizio Pittalis, originario di Orotelli, è morto questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto all’interno di un impianto di stoccaggio e trattamento dei rifiuti in località S’Infurcau, nel territorio di Oniferi, nel nuorese. Il giovane, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato colpito alla testa dalle forche di un muletto condotto da un collega. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto, per il 18enne non c’era più nulla da fare. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Ottana e gli ispettori dello Spresal della Asl di Nuoro.