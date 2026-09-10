Presidiare la città anche nelle ore notturne, incrementando l’azione di prevenzione di crimini o comportamenti illeciti e contribuendo a innalzare il livello di percezione della sicurezza. È l’obiettivo che il comando della Polizia locale di Sassari affida al progetto attivato d’intesa con il Comune di Sassari per ampliare la propria attività anche di notte.

Attualmente la polizia locale è operativa due notti alla settimana, ossia il venerdì e il sabato, attraverso un’attività di pattugliamento dell’intero territorio comunale, nel corso della quale si passa dal controllo sui pubblici esercizi e il rispetto dei limiti fonometrici al rilievo di incidenti stradali, dagli accertamenti sui veicoli e sugli automobilisti al recepimento delle segnalazioni che arrivano dalla cittadinanza.

Il servizio sperimentale partito la scorsa notte si concentrerà invece su un’area specifica della città, quella medievale, con epicentro il quartiere di San Donato. Inizialmente il progetto prevede che il servizio notturno venga attivato per tre notti al mese, dalle 22 sino al mattino, ma con la possibilità di incrementarlo a seconda di particolari esigenze che dovessero essere rappresentate dall’amministrazione Mascia, dai residenti, dalle altre forze dell’ordine o da altri portatori di interessi.

Il progetto coinvolgerà 12 agenti a turno, coordinati da uno o due ufficiali. Ci si concentrerà su veicoli e persone in circolazione in quelle ore, sui circoli privati, sugli esercizi pubblici, sui negozi di vicinato, per far sì che la comunità residente e chi frequenta abitualmente il centro storico possa sentirsi al sicuro, ma anche per garantire la pubblica quiete di chi vive i vicoli e gli slarghi di San Donato e di tutta la città murata, compresa la piazza del mercato civico.

Gli agenti impegnati saranno dotati di dispositivi di equipaggiamento in grado di garantire la loro incolumità, ma anche di dispensare un senso di sicurezza nella cittadinanza. Il servizio sarà attivo nei giorni infrasettimanali: durante il weekend l’attività notturna della polizia locale in tutta la città fornisce al comando di via Carlo Felice la possibilità di intervenire con tempestività al centro storico, in caso di necessità.

Nel corso della prima notte di attivazione del servizio, scattato alle 22 di ieri, gli agenti di turno hanno effettuato numerosi controlli sulle vetture in transito e hanno pattugliato a piedi tutti i vicoli e le strade di San Donato e dintorni. In tutto sono state identificate 48 persone, 33 delle quali di nazionalità straniera. Una persona è stata segnalata perché trovata in possesso di cocaina (con il conseguente sequestro dello stupefacente sequestrato). Effettuati controlli anche all’interno di due ristoranti della zona.

«Facciamo fino in fondo la nostra parte», afferma il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia. «Iniziamo dal centro storico con il proposito di restituirlo a quella normalità da cui discende, a nostro avviso, la possibilità di far rinascere la città nella sua interezza», prosegue. «Dalla rivitalizzazione di piazze e vie attraverso la promozione di iniziative culturali, artistiche, di spettacolo e ricreative al rilancio della funzione residenziale e di quella commerciale e produttiva, dal ritorno degli uffici pubblici e di altri presidi che favoriscono la vitalità di una città sino all’introduzione di elementi utili a garantire la sicurezza delle persone, come l’installazione delle videocamere e l’integrazione del servizio di polizia locale: vogliamo che la città vecchia torni a essere il cuore pulsante di una città in salute», conclude Mascia.

Per il comandante della Polizia locale, Gianni Serra, «il servizio sperimentale che abbiamo attivato è l’ennesima dimostrazione della nostra volontà di contribuire alla incolumità di cittadine e cittadini e al rispetto della legalità nella nostra città». Naturalmente, «si parte da una delle zone più sensibili, dove l’allarme è più frequente e il senso di sicurezza reale e percepita è più instabile, ma contiamo di ampliare il servizio notturno e di estenderlo ad altre parti della città», dichiara ancora Serra prima di rimarcare che «l’attivazione del servizio ha incontrato l’apprezzamento della collettività».