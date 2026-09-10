Sono sempre più frequenti i controlli alla circolazione stradale dei Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari, impegnati su più fronti per prevenire e reprimere condotte illecite di vario tipo.
L’attenzione, questa volta, si è concentrata sullo spaccio di sostanze stupefacenti, reato particolarmente frequente nella zona e che, come previsto dalla normativa di settore – DPR 309/1990 – può avere riflessi da un punto di vista penale ed amministrativo anche sulla patente di guida.
Più in particolare, la detenzione di sostanze stupefacenti è sempre vietata, ma le conseguenze giuridiche divergono radicalmente a seconda della destinazione d’uso ossia spaccio o uso personale. In quest’ultimo caso, che spesso riguarda i più giovani, non si configura un reato, ma un illecito amministrativo di competenza del Prefetto la cui “pena” può prevedere la sospensione della patente di guida, del passaporto, della licenza di porto d’armi, del permesso di soggiorno per turismo (o il divieto di conseguirli).
Diversamente, in caso di spaccio, la competenza passa all’Autorità Giudiziaria e pertanto ci si sposta sul fronte penale.
Frequenti sono state le segnalazioni alla Prefettura cagliaritana di persone trovate in possesso di modica quantità di stupefacente per uso personale, così come alla Procura della Repubblica di Cagliari per spaccio, come successo ad un uomo di mezza età, trovato in possesso dai Carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena di 4 dosi di cocaina e di oltre 100€ in contanti, verosimile provento di pregressa attività di spaccio.