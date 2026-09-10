Una piantagione di cannabis sativa, composta da oltre 100 piante, è stata individuata dai Carabinieri nell’agro di Bultei. La coltivazione, realizzata su tre filari, presentava già numerose infiorescenze. L’attività è stata condotta dai militari della locale Stazione, con il supporto di una squadra dei cacciatori di Sardegna di Abbasanta e degli elicotteristi del 10° Nec di Olbia, nell’ambito di un servizio di controllo e monitoraggio di una zona rurale particolarmente favorevole a questo tipo di coltivazioni.

Dopo alcuni giorni di osservazione, nel pomeriggio di ieri i militari hanno sorpreso un allevatore 50enne del posto mentre, nel terreno di famiglia, è nella sua materiale disponibilità, si occupava della piantagione e provvedeva ad annaffiare le piante attraverso un sistema di irrigazione artigianale. Le piante, sottoposte a un primo esame speditivo, hanno dato esito positivo al THC e sono state sottoposte a sequestro.

Nella mattinata odierna, su disposizione dell’A.G., saranno effettuati ulteriori accertamenti qualitativi su alcuni campioni della sostanza, da parte del RIS di Cagliari. Il 50enne, sul cui conto gravano alcuni precedenti di Polizia, è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’interrogatorio di garanzia davanti al GIP del Tribunale di Nuoro.