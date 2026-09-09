Una squadra di pronto intervento della Centrale Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cagliari è intervenuta nel tardo pomeriggio a Torre delle Stelle, frazione del Comune di Maracalagonis, per un incendio che ha coinvolto un’auto in sosta in un’area di via dei Cigni.
Le fiamme, oltre a interessare il veicolo, si sono propagate alla vegetazione circostante, coinvolgendo alcuni arbusti e una grossa palma.
I Vigili del Fuoco hanno circoscritto e spento l’incendio, avviando al termine gli accertamenti necessari per stabilire le probabili cause del rogo.
Sul posto è intervenuta anche un’autobotte di supporto, impiegata per garantire l’approvvigionamento idrico degli automezzi impegnati nelle operazioni di spegnimento.
Non si registrano persone coinvolte.