Nella serata di ieri, la Guardia Costiera di Cagliari ha prestato soccorso ad una passeggera di 59 anni, di nazionalità svizzera, colta da un malore e per la quale è stata riscontrata una sospetta emorragia cerebrale, mentre si trovava a bordo della nave da crociera MSC Splendida, in navigazione da Cagliari verso Palermo.

L’allarme, lanciato dal comando della nave alle ore 20, è stato ricevuto dalla Sala Operativa del 13° Maritime Rescue Sub Centre (MRSC) di Cagliari che, sentito anche il Centro Internazionale Radio Medico (CIRM) e valutata la necessità di un immediato trasferimento a terra, ha disposto l’intervento della motovedetta CP 2100 della Guardia Costiera.

La motovedetta, raggiunta la nave, ha provveduto al trasbordo della passeggera e al suo trasferimento verso il porto di Cagliari.

L’attività di soccorso si è conclusa alle ore 21.30, quando la donna è stata affidata al personale sanitario del 118, che l’ha successivamente trasportata presso l’Ospedale Brotzu di Cagliari per le cure e gli accertamenti del caso.