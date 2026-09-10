“Vivere in un quartiere e in un palazzo signorile a San Benedetto ormai non serve a nulla: il degrado qui è fuori controllo” spiega un residente, G.G.

“La situazione è arrivata a livelli inaccettabili: appena qualche giorno fa due topi vivi giravano tranquillamente sul marciapiede davanti al mio portone e un altro è entrato fin dentro l’androne di casa. Come se non bastasse, l’auto parcheggiata sotto casa è finita dal meccanico con i cavi della centralina divorati dai roditori: 500 Euro di danni pagati di tasca mia. Ma la cosa più grave è il silenzio assoluto delle istituzioni”.

Il cittadino spiega di aver “inviato PEC ufficiali sia al Comune di Cagliari che all’ASL per segnalare l’emergenza sanitaria e chiedere interventi urgenti di derattizzazione.

Nessuno si è degnato di rispondere. Nessun sopralluogo, nessun intervento, zero considerazione per i cittadini.

Paghiamo le tasse per trovarci con i ratti sotto casa, le auto distrutte e un’amministrazione che ignora le segnalazioni formali.

Se pensa che i cittadini debbano subire in silenzio e pagare di tasca propria l’omissività dei servizi pubblici, l’amministrazione si sbaglia di grosso. Fattura del meccanico e ricevute PEC sono pronte: il prossimo passo sarà la richiesta danni tramite legale”.