Nella tarda mattinata del 9 agosto, nell’ambito dei servizi di vigilanza per la prevenzione e repressione degli illeciti ambientali e della pesca di frodo nelle acque dell’isola dell’Asinara, i Carabinieri della Stazione Asinara hanno individuato e sanzionato un turista per violazione delle norme a tutela del Parco Nazionale.

L’uomo, un impiegato straniero in Sardegna per turismo, si è introdotto all’interno della Zona “A” dell’Area Marina Protetta in località Sant’Andrea. I militari intervenuti hanno trovato l’uomo che aveva piantato il suo ombrellone, sistemato asciugamani intento a balneare nelle acque dinanzi lasciando a terra tra l’altro diversi rifiuti.

In tale specchio acqueo vige il divieto assoluto di transito per le imbarcazioni a motore e di balneazione al fine di preservare l’equilibrio ecosistemico e la fauna marina del Parco.

Nei confronti del trasgressore è scattata la sanzione amministrativa prevista dalle norme di esecuzione e dal disciplinare dell’Area Marina Protetta, in relazione alla Legge Quadro sulle aree protette (L. 394/1991). L’Autorità competente è stata edotta per i provvedimenti del caso.