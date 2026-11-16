Una domenica pomeriggio in montagna si è trasformata in tragedia per la famiglia di Francesco Nave, morto per un infarto davanti al figlio di 7 anni.

Come riferito da Il Gazzettino, il 43 si trovava ieri pomeriggio sul Monte Ceva, fra i Colli Euganei, in provincia di Padova, per un’escursione quando si è accasciato a terra e non si è più ripreso. A dare l’allarme altri escursionisti che hanno assistito ad una scena straziante, con il bimbo accanto al papà ormai esanime.

Inutili purtroppo i soccorsi giunti tempestivamente sul posto in elisoccorso, per il 43enne era ormai troppo tardi.