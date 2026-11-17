Capoterra non arretra e petende sicurezza per i ponti sui rii San Girolamo e Masone Ollastu: dopo sei anni di attese e cantieri al palo, si chiede l’accelerazione immediata dei lavori.

Da quasi sei anni dall’avvio dell’iter per la demolizione e ricostruzione dei ponti sui rii San Girolamo e Masone Ollastu (ai chilometri 12+650 e 13+250 della Strada Statale 195 “Sulcitana”), il territorio continua a subire pesanti disagi alla viabilità e una preoccupante esposizione al rischio idrogeologico.

Nonostante la recente sottoscrizione, dell’atto aggiuntivo tra Anas e Cmc di Ravenna – subentrata nell’appalto da circa 16 milioni di euro alla Manelli SpA per evitare la risoluzione del contratto – la comunità locale e i pendolari chiedono che alle firme seguano immediatamente fatti concreti e una reale ripresa operativa dei mezzi in cantiere.

Prende posizione anche Efisio De Muru Capo gruppo consiliare del Partito Democratico Capoterra: “L’Anas ha dato certamente nuovo impulso alla ripresa dei lavori, ma è utile ricordare che la Regione Sardegna e l’Assessorato ai lavori Pubblici hanno contribuito insieme a tutti gli amministratori locali e ai cittadini capoterresi che hanno costituito un comitato di cittadinanza attiva a tenere alta l’attenzione su questo gravissimo ritardo nella realizzazione delle opere.

L’opera, nata come intervento prioritario per la messa in sicurezza idraulica dell’area dopo la tragica alluvione del 2008, non può più tollerare ulteriori rinvii o rallentamenti burocratici. Ai ritardi storici dei due attraversamenti fluviali si sommano inoltre le attuali limitazioni alla circolazione dovute ai lavori all’innesto con la SP 91, che stanno mettendo a dura prova la tenuta del traffico in entrata e in uscita da Capoterra.

Come già evidenziato dalla mobilitazione civica alla rotatoria di Su Loi, i cittadini sono esasperati da una situazione di stallo che compromette la sicurezza stradale, l’economia locale e la quotidianità di migliaia di automobilisti, dei tantissimi pendolari e ciclisti che attraversano una strada, diventata un infinito e pericoloso cantiere, che collega i diversi quartieri della zona costiera di Capoterra”.

La mobilità sicura è un diritto dei cittadini, insomma: “Si sollecitano pertanto Anas, l’impresa esecutrice e le istituzioni competenti a arantire la piena e immediata operatività del cantiere sui rii San Girolamo e Masone Ollastu; rendere pubblico un cronoprogramma certo e vincolante, con scadenze chiare fino alla consegna definitiva dell’opera.

Assicurare un monitoraggio costante sull’avanzamento dei lavori, evitando nuove interruzioni.

Il territorio ha già pagato un prezzo altissimo in termini di sicurezza e isolamento: ora servono risposte rapide, trasparenza e il rispetto dei tempi annunciati”.