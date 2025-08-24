Un gioco – se si può definire tale- assurdo finito decisamente male. È accaduto sulla statale Gardesana, vicino al Lago di Garda. La notte scorsa alcuni ragazzi hanno simulato la pericolosissima pratica del planking challenge, ovvero sdraiarsi a terra in mezzo alla strada e alzarsi all’ultimo all’arrivo delle auto.

Il gruppetto di giovani ha iniziato a far finta di buttarsi in strada sotto le auto in corsa.

Ad un certo punto, però, il gioco è riuscito malissimo: un 27enne irlandese non ha fatto in tempo a spostarsi ed è stato realmente investito da una Porsche di passaggio.

il conducente si è fermato a prestare soccorso mentre il giovane stato portato con l’elicottero agli Spedali Civili di Brescia. Il quadro clinico è serio ma non sembrerebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute poi le forze dell’ordine per i rilievi di rito.