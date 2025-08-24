IO CERCO UNA MAMMY E UN PAPINO TUTTI PER ME.
CHI MI ADOTTA?
La spettacolare bellezza di Mia, dal pelo semilungo, neanche 3 mesi di tenerezza cerca adozione.
Trattata con antiparassitario, ed educata all’ uso della lettiera è una meraviglia tra gioco, fusa e coccole vi farà innamorare a prima vista.
È stata salvata con Zoe e Stella da un giardino a Flumini, in condizioni critiche.
Per adozione di coppia la sterilizzazione di entrambe sono a nostro carico, fateci un pensierino!
Oggi stanno benissimo ma serve una Famiglia per la vita.
Si trova in stallo a Quartu, contattate la redazione di radio zampetta sarda al 348 0941 632 con un primo messaggio.
whatsapp.
Solo adozione responsabile che garantisca vita in sicurezza e non a zonzo per la strada.
A seguire I link delle sorelline
Foto Danila Mereu