IO CERCO UNA MAMMY E UN PAPINO TUTTI PER ME.

CHI MI ADOTTA?

La spettacolare bellezza di Mia, dal pelo semilungo, neanche 3 mesi di tenerezza cerca adozione.

Trattata con antiparassitario, ed educata all’ uso della lettiera è una meraviglia tra gioco, fusa e coccole vi farà innamorare a prima vista.

È stata salvata con Zoe e Stella da un giardino a Flumini, in condizioni critiche.

Per adozione di coppia la sterilizzazione di entrambe sono a nostro carico, fateci un pensierino!

Oggi stanno benissimo ma serve una Famiglia per la vita.

Si trova in stallo a Quartu, contattate la redazione di radio zampetta sarda al 348 0941 632 con un primo messaggio.

whatsapp.

Solo adozione responsabile che garantisca vita in sicurezza e non a zonzo per la strada.

A seguire I link delle sorelline

Foto Danila Mereu