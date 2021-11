Si allarga il contagio Covid dopo Medjugorie, è allarme fra Sassari e Gallura: tracciamento per almeno 1000 persone

Sono almeno una trentina i fedeli sassaresi positivi al Covid dopo il rientro dal pellegrinaggio al santuario di Medjugorie, in Bosnia, in isolamento e sotto stretto contatto medico. E restano molto gravi le condizioni dei sei pellegrini ricoverati all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, finiti in ospedale dopo il rientro dal viaggio religioso a cui hanno partecipato 180 persone, tutte ultrasessantenni, di cui – stando a quanto fanno sapere le strutture sanitarie – la stragrande maggioranza non è immunizzata. I contagiati sarebbero dunque tutti no vax, tranne una donna che aveva ricevuto entrambe le dosi di vaccino. E ora è vero allarme in Gallura e nel Sassarese, dove si stanno tracciando i contatti dei partecipanti al viaggio, almeno un migliaio: saranno tutti sottoposti a tampone per cercare di spezzare subito un’eventuale catena di contagio.