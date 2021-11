Radio Zampetta Sarda: sos per la piccola Sheba, recuperata sotto la pioggia

SOS PER LA PICCOLA SHEBA, 40 GIORNI RECUPERATA SOTTA LA PIOGGIA, HA BISOGNO DI UNO STALLO O DI ADOZIONE DEL CUORE

Una piccola perla nera soccorsa su strada ieri, zona Cagliari.

Una micina di circa 40 giorni ha bisogno di un posticino in cui riprendere le forze , per poi farsi ancora più bella e sperare in un’adozione .

Visita veterinaria già eseguita.

Per ora CERCHIAMO STALLO URGENTE per Sheba , cerchiamo una persona che possa accoglierla elargendo attenzioni e coccole . Alle spese sanitarie provvederà chi l ha soccorsa e non si è voltato dall’altra parte.

Informazioni e speriamo PROPOSTE di AIUTO 3483745476 / 3489053597 .

Per cortesia chiediamo un primo contatto con messaggio.

Grazie.