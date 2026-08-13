Quel giorno il locale “Le Terrazze” era chiuso per ferie. Il meteo non era proibitivo, c’è stata solo una leggera pioggerellina di pochi minuti quella mattina del 18 novembre 2025. Mia sorella non era solita fare escursioni in solitaria, non era una sua abitudine allontanarsi per lunghe camminate da sola.

Vi prego – scrive Sara – se avete visto anche solo un piccolo particolare, un movimento sospetto o qualunque cosa possa essere utile, non tenetelo per voi. Contattate me o rivolgetevi immediatamente alle forze dell’ordine.

Un GRAZIE enorme e profondo va a tutti i miei amici, agli amici di Martina e a tutti clienti del posto di lavoro di mia sorella che ci stanno inondando di affetto. Il vostro sostegno e i tantissimi messaggi di vicinanza sincera sono di un conforto immenso per la mia famiglia”.