Un altro disperato appello della sorella di Martina Lattuca, la donna scomparsa 9 mesi fa a Cagliari. Dopo le polemiche sulla durata troppo breve delle ricerche, la sorella Sara con un post sui social chiede aiuto a tutti coloro che possano in qualche modo dare un’indicazione, un’informazione utile a capire cosa realmente sia successo alla 49enne.
“Mia sorella è sparita nel nulla. Vi chiedo di aiutarmi a fare chiarezza, poiché circolano informazioni che non corrispondono alla realtà. Mia sorella Martina Lattuca NON è mai stata vista incamminarsi sui sentieri del promontorio verso la Sella del Diavolo. L’ultima volta è stata vista esclusivamente nei pressi del parcheggio del locale “Le Terrazze” a Cala Mosca.
Quel giorno il locale “Le Terrazze” era chiuso per ferie. Il meteo non era proibitivo, c’è stata solo una leggera pioggerellina di pochi minuti quella mattina del 18 novembre 2025. Mia sorella non era solita fare escursioni in solitaria, non era una sua abitudine allontanarsi per lunghe camminate da sola.
Vi prego – scrive Sara – se avete visto anche solo un piccolo particolare, un movimento sospetto o qualunque cosa possa essere utile, non tenetelo per voi. Contattate me o rivolgetevi immediatamente alle forze dell’ordine.
Un GRAZIE enorme e profondo va a tutti i miei amici, agli amici di Martina e a tutti clienti del posto di lavoro di mia sorella che ci stanno inondando di affetto. Il vostro sostegno e i tantissimi messaggi di vicinanza sincera sono di un conforto immenso per la mia famiglia”.
Vi prego – scrive Sara – se avete visto anche solo un piccolo particolare, un movimento sospetto o qualunque cosa possa essere utile, non tenetelo per voi. Contattate me o rivolgetevi immediatamente alle forze dell’ordine.
Un GRAZIE enorme e profondo va a tutti i miei amici, agli amici di Martina e a tutti clienti del posto di lavoro di mia sorella che ci stanno inondando di affetto. Il vostro sostegno e i tantissimi messaggi di vicinanza sincera sono di un conforto immenso per la mia famiglia”.