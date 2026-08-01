Un uomo di 58 anni, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati agli stupefacenti, è stato denunciato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Dolianova con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nell’abitazione dell’uomo i militari hanno sequestrato 620 grammi di marijuana essiccata, 53 semi di cannabis e 12 piante di cannabis indica alte circa un metro e 60 centimetri.

L’operazione è il risultato di un’attività investigativa sviluppata nelle ultime settimane dai carabinieri attraverso il monitoraggio del territorio, l’approfondimento di informazioni raccolte tra i cittadini e servizi mirati di osservazione, che avevano fatto emergere il sospetto di un’attività di detenzione e coltivazione di droga nel centro abitato.

Il controllo è scattato nella serata di ieri. Il 58enne è stato inizialmente trovato in possesso di tre sigarette artigianali contenenti marijuana. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al ritrovamento della sostanza stupefacente e dei semi all’interno dell’abitazione, mentre nel giardino i militari hanno scoperto le 12 piante coltivate in tre distinte aiuole.

La droga e il materiale sequestrati saranno inviati al Ris per le analisi. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà alla procura della Repubblica di Cagliari.