Un pensionato di 76 anni è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri della stazione di Decimomannu per detenzione abusiva di munizioni. Nell’abitazione dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine, i militari hanno sequestrato 35 proiettili calibro 38 detenuti senza alcun titolo autorizzativo.

L’intervento è scattato dopo un diverbio che aveva visto coinvolto il 76enne. Le circostanze dell’episodio hanno spinto i carabinieri ad approfondire gli accertamenti con una perquisizione d’iniziativa nell’abitazione dell’uomo.

Durante il controllo sono stati trovati i 35 proiettili, detenuti in assenza di licenza o di altro titolo per la detenzione di armi o munizioni.

Le munizioni sono state sequestrate e poste sotto custodia, mentre la procura della Repubblica è stata informata per le successive valutazioni.