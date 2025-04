La segnalazione giunge da un residente che ha voluto condividere le immagini del pattume: l’ambiente deturpato per colpa di pochi, i quali non risparmiano nemmeno uno degli angoli più suggestivi del territorio.

Indignazione e rabbia da parte di chi vorrebbe usufruire delle bellezze della natura senza dover fare i conti con la maleducazione. Non solo: spunta il sospetto che si possa trattare del bottino raccolto da qualche addetto al ritiro di ingombranti non autorizzato. Una pratica segnalata anche da diverse amministrazioni comunali che hanno constatato come chi si affida a queste ditte improvvisate e non in regola venga coinvolto in richiami e sanzioni. Ignari, infatti, della triste fine degli oggetti da smaltire, che anziché finire all’ecocentro vengono abbandonati in campagna, se identificati non sono esenti dalle norme in materia per contrastare l’abbandono dei rifiuti. Un invito, quindi, ossia quello di rivolgersi solo a chi lavora con serietà e con i giusti requisiti per farlo.