Complici della presidente Manuela Ambu, anche l’influencer sardo delle risate, Cristian Basciu, e la super tifosa del Cagliari Milena Masala. La pioggia non ferma la solidarietà, da piazza del Carmine agli altri punti della città dove la notte i senzatetto trascorrono qualche ora di riposo sono state distribuite decine di pizze sfornate da una attività di Pirri. Due chiacchiere e qualche selfie per coinvolgere chi lotta contro le difficoltà, tutti i giorni, e soprattutto la notte quando per dormire usano una panchina o qualche pezzo di cartone. Chi sotto i portici di via Roma oppure nelle panchine riparate dagli alberi, sono tanti i clochard in città che necessitano di aiuto e premure che non mancano grazie ai tanti volontari e alle associazioni che si prodigano anche per loro. E tra questi anche il team di Charlibrown, sempre in campo in vari ambiti del sociale, che oltre a distribuire beni di prima necessità ha arricchito la serata trascorrendo qualche ora con le persone in difficoltà.