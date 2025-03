Un litigio in un bar del quartiere Bandinu di Olbia degenerato in due coltellate. Questo quanto ricostruito dalla Procura di Tempio: una donna di 32 anni avrebbe accoltellato in strada un conoscente di 40 dopo una discussione.

Un colpo avrebbe raggiunto il 40enne durante un diverbio in strada, durante il quale l’uomo stava danneggiando l’auto della 32enne.

Fortunatamente le condizioni del ferito non sono gravi. La donna è stata denunciata.