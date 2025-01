Sestu – Arriva finalmente il via libera definitivo per la metropolitana leggera: il Consiglio di Stato ha dato ragione su tutta la linea al soggetto appaltante ARST, respingendo i ricorsi che per oltre un anno hanno bloccato l’avvio di un’opera strategica per il territorio. ARST in questi anni ha fatto un grandissimo lavoro, e portando a termine anche nelle more del ricorso le operazioni e i rilievi preliminari, per cui la decisione del massimo giudice amministrativo apre la strada all’avvio del cantiere, segnando una svolta storica per Sestu e l’intera area vasta di Cagliari.

“La sentenza restituisce fiducia e prospettive alla nostra comunità, dopo anni di attese e battaglie”, ha dichiarato Michele Cossa (Riformatori), da sempre in prima linea su questo fronte. “La metropolitana leggera sarà un punto di svolta per la mobilità locale, migliorando la qualità della vita delle persone e promuovendo uno sviluppo economico e sociale sostenibile.”

L’infrastruttura rappresenta un’opportunità cruciale: collegherà rapidamente e con tempi certi Sestu con Cagliari, riducendo traffico e inquinamento, favorendo così una mobilità più sostenibile. In prospettiva, la metropolitana leggera si integrerà in un piano di ampio respiro per il potenziamento del trasporto pubblico nell’area metropolitana.

“Ora è essenziale far sedere allo stesso tavolo ARST e CTM per adeguare i servizi di trasporto pubblico locale, trasformandoli in un sistema urbano a frequenza e non più a orario come sono oggi, moderno e capillare che permetta ai cittadini di viaggiare comodamente con un unico biglietto. Ci sono finalmente le premesse per far fare al servizio quel salto di qualità che serve per metterlo al passo con le esigenze di chi vive, studia e lavora in quest’area strategica”, ha concluso Cossa.