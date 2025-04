Sinnai in festa per la sua concittadina: 101 candeline sulla torta di buon compleanno, auguri speciali e una pergamena in regalo come ricordo di questo prezioso traguardo.

Si chiama Maria l’ultracentenaria che si aggiunge alla lunga lista dei sardi che vantano numeri a tre cifre: colonne importanti per tutto il territorio e non solo, testimoni diretti di un secolo di storia trascorso tra difficoltà e cambiamenti che si sono susseguiti con l’andare avanti del tempo. Omaggiati, come è giusto che sia, dai concittadini e dagli amministratori, ieri è stato il turno di signora Maria: per lei una grande festa trascorsa con parenti e amici e, a nome di tutta la comunità, gli auguri e un dono consegnato dalle mani del primo cittadino per esprimere affetto e vicinanza alla longeva Maria