Tragedia in una scuola elementare di Villa Ottone, in provincia di Bolzano. I fatti sono raccontati dal quotidiano L’Adige, che cita il giornale di lingua tedesca Dolomiten. Un bimbo di origini marocchine di soli 7 anni si è sentito male a scuola lo scorso 8 gennaio dopo avere svolto la lezione di pattinaggio insieme si compagni. Il piccolo ha accusato forti giramenti di testa e poi è svenuto.

Dopo essere stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Brunico, il piccolo purtroppo non ce l’ha fatta. È stato deciso di disporre l’autopsia sul bimbo per capire le cause della sua morte improvvisa. Una notizia che non può lasciare nel dolore chiunque e sulla quale è intervenuto anche ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara con un post social:“Con profondo dolore apprendo della tragica morte di un bimbo di sette anni, venuto a mancare dopo aver accusato un malore nella scuola primaria di Villa Ottone in provincia di Bolzano”