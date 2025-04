Una casa per Nanà, una cagnolona “dolce e sfortunata, curata amorevolmente dai volontari”: serve uno stallo urgente oppure un’adozione. L’appello disperato di una volontaria: “Da lunedì non abbiamo più un posto dove tenerla al sicuro”.

Nanà è una cagnolona di taglia grande con un passato di sofferenza e problemi di salute che i volontari stanno gestendo con estrema attenzione e dedizione.

“Cerchiamo per Nanà- spiega Fausta Rais , la volontaria dell’associazione Heart – uno stallo casalingo o meglio ancora una bella adozione del cuore. Nanà dovrà essere sottoposta ad altri due interventi. Ovviamente gli interventi, le cure e i farmaci sono a carico nostro” .

L’appello, urgentissimo, è rivolto a persone fidate e con esperienza nella zona di Cagliari e zone limitrofe che possono dare una mano offrendo uno spazio per ospitarla. Chi volesse proporre una casa, una soluzione, un’adozione può inviare messaggio al numero: 389 8511914