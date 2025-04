Un incarico assunto con spirito di collaborazione istituzionale, al di là delle appartenenze politiche, per garantire che l’azione amministrativa del Comune sia chiara, regolare e accessibile a tutti i cittadini.

“Trasparenza non è un concetto astratto ma uno strumento concreto per garantire che le decisioni siano giuste, comprensibili e tracciabili. La Commissione sarà un ponte tra i cittadini e le istituzioni.”

Tra le iniziative in programma: monitoraggio costante su bandi pubblici e affidamenti, accesso semplificato agli atti per cittadini,

rapporti periodici al Consiglio e alla cittadinanza, formazione dei consiglieri comunali. “Più strumenti abbiamo, più siamo in grado di rappresentare e tutelare i cittadini con efficacia e responsabilità.”

Il vicepresidente Ignazio Pireddu : “Pur provenendo da esperienze politiche diverse, lavoreremo fianco a fianco per il bene della città. Il nostro obiettivo è comune: garantire legalità, correttezza e fiducia nell’azione amministrativa.

Inoltre, condivido pienamente l’impegno a promuovere iniziative di formazione per i consiglieri comunali credo che la formazione sia importante per esercitare al meglio il nostro mandato.”