Massimo D’Agostino indosserà anche il camice oltre la fascia tricolore, questa la sua decisione dettata dalla grave carenza di medici di base che investe il territorio. “Spero con tutto il cuore di essere all’altezza e di onorare con dignità entrambi gli incarichi” ha espresso il primo cittadino.

“L’incarico è provvisorio e spero anche che presto venga nominato un collega che mi permetta di ritornare alla mia vita”.

Un impegno che metterà a dura prova il sindaco-medico, “non so come farò a gestire tutto questo ma sono contento di alleviare l’ansia e la preoccupazione di quanti mi hanno chiamato in questi giorni (e sono stati davvero tanti) e ai quali, impotente, non riuscivo a dare una risposta. L’unica risposta che potevo dare l’ho data adesso e so che mi costerà molto in termini di tempo e di qualità della mia vita ma cos’altro potevo fare?”.

Inizierà lunedì 14 aprile, presto comunicherà tutti i dettagli ai suoi cittadini che hanno ringraziato per la scelta, “non ci hai abbandonato”.