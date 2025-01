Milan-Cagliari, le parole di Nicola, i suoi ragazzi pronti a sfidare i neo campioni della Supercoppa.

Davide Nicola, allenatore del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa per la partita contro il Milan ,valida per la 20a giornata di Serie A. Entrambe le squadre arrivano da una vittoria. Per il Milan l’impresa in Supercoppa, culminata dalla vittoria in finale nel derby. Il Cagliari si è imposto nell’ultima gara contro il Monza per 2 a 1

Le parole del mister:

IL PUNTO SUGLI INFORTUNATI E L’ESAME MILAN -“Gli esami non finiscono mai, nel ritorno più che mai ci deve guidare la voglia di crederci, contro chiunque soprattutto contro chi lotta per altri obiettivi, devono infonderci voglia di fare risultato attraverso la prestazione. Mina ha fatto del lavoro a parte e vedremo se riusciremo a recuperarlo, faremo un incontro con i dottori. Luvumbo non ci sarà”

IL GIRONE D’ANDATA, COSA MIGLIORARE – “Sono stati fatti dei punti ma vogliamo di più, il Cagliari ha mostrato identità e di giocarsela con tutti, i punti sembrano pochi ma un aspetto migliorativo c’è stato rispetto allo scorso anno. Abbiamo parlato con la società per confrontarci, io non faccio mercato ma valuto le caratteristiche di chi può essere utile e di chi vuole andare altrove. Qualcuno può avere esigenze di giocare di più e qualcuno con caratteristiche diverse può servirci”

IL MILAN E CAPRILE -“Il Milan è lo stesso film con puntate differenti. Sono una grande squadra con giocatori di qualità per combattere per arrivare almeno in Champions. In Supercoppa ha dimostrato di essere in linea su quanto ci si aspetta da loro, sono molto aggressivi e sanno verticalizzare di più. Sarà una squadra in cui dovremmo essere abili restando vigili, possono farci male in qualsiasi situazione e dobbiamo credere nel nostro gioco. Caprile lo conosco si è andati sulla conoscenza, è un portiere che abile tra i pali che con i piedi ma soprattutto è portato ad attaccare i palloni vaganti in area che può essere d’aiuto. Scuffet ha trovato il giusto coronamento arrivando in una grande squadra, è andata via la miglior versione di Scuffet”

LE ROTAZIONI IN DIFESA-“Giochiamo sempre nello stesso modo a prescindere da Mina, dipenderà dagli avversari. Ci sarà un adattamento alla costruzione e sviluppo del gioco avversario. Se Mina non ci sarà abbiamo i sostituti, personalmente sono contento quando posso dare chance ad altri giocatori perché vedo come si allenano e credo in chi non gioca con continuità come Palomino e Wieteska. Caprile sarà inserito nel gruppo e nel contesto”

LE CONDIZIONI DEGLI AVVERSARI- “Nel secondo tempo della Supercoppa hanno speso molto ma sono abituati a giocare ogni 3 giorni. A me interessa la nostra capacità e farci guidare dall’ardore di fare una prestazione di grande livello”

PRATI -“La quadratura della squadra si sia trovata grazie a 18/19 giocatori, Marin e Deiola hanno giocato molto e ci fidiamo di loro, ultimamente per caratteristiche sono stati impiegati più Adopo e Makoumbou. Prati mi piace molto e gliel’ho detto personalmente, nel reparto di mezzo mi piacciono tutti e diventa difficile quando giochi con solo 2 interpreti. Bisognerà valutare le esigenze dei giocatori, qualcuno può avere mire ed esigenze differenti”

OBERT -“Deve dare tutto e di più, è giovane. E’ un giocatore congruo al progetto e forte nel divenire, è anche un Nazionale non è l’ultimo arrivato così come Felici, Adopo, Piccoli, Zortea, Zappa e lo stesso Prati. Credo che l’idea fosse quella di mantenere un gruppo di volori aggiungendo giovani da valorizzare. Sarà dura fino alla fine ma abbiamo un’identità e quando riusciamo a dimostrarlo possiamo avere le nostre possibilità”

BILANCIO SULLA SQUADRA -“Cambiare e stravolgere si fa quando non sei in linea con l’obiettivo di inizio anno, la squadra sta dimostrando di crederci e lo fa in modo piacevole. Questo deve progredire nel tramutare il gioco in punti. Dove c’è la possibilità di capire in quali ruoli siamo più scoperti, ad esempio nel terzino destro che non abbiamo grandi scelte oltre a Zappa, quando manca Luvumbo non abbiamo grandi alternative. Puntiamo su Felici per farlo crescere. Lapadula e Pavoletti ci si fida sempre a prescindere, sono importanti e ci sarà da capire chi ha esigenze diverse per progredire la carriera e si porterà un altro giocatore in quel ruolo. Società e direttore sportivo faranno le proprie scelte, stiamo lavorando in questa direzione”