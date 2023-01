Servizi sanitari a Pula, forse qualche spiraglio

Da tempo i servizi sanitari del comune di Pula risultano carenti: a seguito del trasferimento del Dottor Massimiliano Caboni sono tanti i cittadini che, da un giorno all’altro, si sono ritrovati senza un medico di base. Questa è solo uno delle problematiche messe in evidenza dal sindaco di Pula Walter Cabasino, durante la riunione del Comitato Socio Sanitario del Distretto Area Ovest – convocato dalla Sindaca di Villa S. Pietro, Dottoressa Marina Madeddu, a cui hanno preso parte anche il Direttore del Distretto, Dottor Pierpaolo Patteri, e la Dirigente Medico Dottoressa, Cinzia Congiu.Il sindaco Walter Cabasino ha inoltre rimarcato la cronica carenza di specialisti nel poliambulatorio: la diabetologa ha ormai l’agenda chiusa per le nuove prese in carico da un anno; la fisiatra e l’endocrinologa mancano ormai da tempo; il centro prelievi è disponibile solo pochi giorni la settimana e dal mese di gennaio mancherà anche la cardiologa; anche per le altre branche specialistiche i tempi di attesa non sono compatibili con i bisogni dei cittadini. Un argomento a parte merita il centro di igiene mentale chiuso dall’inizio della pandemia e con numerosi pazienti fragili e privi di supporto sanitario. Con l’obiettivo di trovare soluzioni senza arrivare all’emergenza, il Direttore è stato sensibilizzato sul prossimo pensionamento di due medici di famiglia e del discontinuo funzionamento della guardia medica e della guardia turistica estiva. Il Direttore del Distretto dopo aver ascoltato i sindaci e, nello specifico per Pula, ha preso l’impegno di potenziare i servizi. Invece, per quanto riguarda il trasferimento del Dottor Caboni, ha dato la possibilità agli altri medici di Pula la possibilità di acquisire scelte in deroga al loro massimale. Per il poliambulatorio, si rimane in attesa di comunicazioni in merito.