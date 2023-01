Cagliari, centinaia di tifosi all’aeroporto di Elmas per il “Ranieri Day”

L’abbraccio del popolo rossoblù a Sir Claudio. A breve lo sbarco in città del nuovo allenatore del Cagliari Claudio Ranieri. E centinaia di tifosi in questo momento lo stanno aspettando all’aeroporto per porgergli la sciarpa rossoblù al collo, tradizionale rito di benvenuto.

Il mister, vincitore della Premier League col Leicester, torna a Cagliari dopo 30 anni. Era arrivato in Sardegna per la prima volta alla fine degli anni ’80 in uno dei momenti più bui della storia del club che all’epoca galleggiava in serie C e in due anni aveva riportato i rossoblù in serie A e conquistò una storica salvezza in serie A disputando una memorabile cavalcata nel girone di ritorno.

Ora è di nuovo nell’Isola e per tentare un’altra impresa: ricucire il rapporto di fiducia tra la società e i tifosi, e, soprattutto, conquistare la serie A dopo la catastrofica retrocessione della scorsa stagione e un girone d’andata deludente.