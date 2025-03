Serramanna, rissa in mezzo alla strada questo pomeriggio, decine di persone si sono scontrate: tra urla e capelli tirati, l’intervento dei militari è stato provvidenziale per calmare gli animi infuocati dei coinvolti.

Innanzi a piazza Matteotti la rissa è degenerata tra le auto di passaggio richiamando l’attenzione di tanti che hanno udito le urla di uomini e donne: ignote al momento le cause che hanno creato scompiglio tra chi abita spostandosi da un comune all’altro per scelta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri al fine di sedare la rissa: alta tensione quando due donne sono passate dal diverbio alle tirate di capelli, proprio in mezzo alla strada. Non si registrano feriti ma il fatto ha suscitato non poco clamore in paese: sui social e nelle chat private sono diversi i video che raccontano l’episodio con la preoccupazione che il fatto possa replicarsi.