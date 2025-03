Cagliari, bicicletta rubata a un rider che insegue l’autore del furto sino a fermarlo: provvidenziale l’intervento della polizia che hanno arrestato un giovane per rapina.

Ecco ulteriori dettagli riguardo a quanto accaduto ieri sera in pieno centro a Cagliari, a un rider di origine straniera è stata sottratta la sua bicicletta, mezzo usato per il lavoro, da un 19enne di origine tunisina. Il lavoratore ha immediatamente inseguito il ladro sino a raggiungerlo, tra i due è scattata una collutazione: l’autore del reato ha usato anche lo spray al peperoncino senza fermare, però il lavoratore e la volontà di riprendere possesso della bicicletta. L’autore del furto è stato poi fermato dagli agenti di polizia in via Angioy che hanno arrestato il giovane.