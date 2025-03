Secondo incidente in un giorno a Quartu. Dopo la ragazza investita in viale Marconi questa mattina, un ragazzo di 23 anni si è scontrato con la sua moto con un’auto in via Giotto, vicino all’incrocio con via Messina. Il giovane ha riportato traumi alle gambe e alla braccia ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. È stato ricoverato in codice giallo al Brotzu dì Cagliari.