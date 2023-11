Serramanna, quando l’assunzione di un idraulico al comune fa notizia

Un organico sempre in affanno quello dei comuni, una problematica che riguarda pressappoco tutti i territori ed è così che ieri è stato presentato alla cittadina il nuovo dipendente a tempo indeterminato, un operatore esperto idraulico e termoidraulico. Una necessità, un evento che dovrebbe essere di routine e invece sono trascorsi ben tre decenni prima che il Comune del Medio Campidano potesse disporre di un professionista del settore.

“Nel 1992 non esisteva Internet, Berlusconi ancora non era entrato in politica, si pagava con le Lire, Bill Clinton fu eletto Presidente, scoppiò la guerra in Jugoslavia, le Olimpiadi si fecero a Barcellona e il Comune di Serramanna assunse il suo ultimo operaio a tempo indeterminato nel cantiere comunale”.

Insomma, entra, quasi, nella storia: le conseguenze di tagli, fondi sempre più ridotti, casse comunali che devono ben contare e risparmiare ogni centesimo che conservano aggravano sull’organizzazione e, di conseguenza, sulla misura degli interventi che necessita un territorio. Ben venga, quindi, se un nuovo addetto timbrerà giornalmente il cartellino all’entrata del municipio: due braccia in più per prestare un servizio utile a tutto il paese.