Serramanna, progetti di utilità collettiva per chi percepisce il Reddito di cittadinanza

Cura del patrimonio, vigilanza, supporto alle fasce deboli e tante altre sono le attività previste per chi gode della misura messa in campo dallo Stato per aiutare chi si trova in difficoltà economica.

“A partire da questa settimana, iniziano finalmente i colloqui con i percettori del Reddito di Cittadinanza – annuncia il primo cittadino Gabriele Littera – con l’obiettivo di un loro inserimento nei Progetti di Utilità Collettiva, elaborati dal Comune e dagli Enti del terzo settore del nostro territorio. È una misura sulla quale crediamo molto, inutile dirlo”.