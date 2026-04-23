È stata inaugurata questo pomeriggio la Casa del quartiere di Is Mirrionis, in via Nebida 36, nuovo spazio restituito alla comunità dopo un intervento di riqualificazione urbana. A darne notizia sui social è stato il sindaco di Cagliari Massimo Zedda, sottolineando il valore dell’iniziativa per il quartiere.

“Ancora una volta, con risorse europee e il coinvolgimento prezioso di vari enti regionali, riqualifichiamo uno spazio abbandonato e lo restituiamo alla cittadinanza”, ha scritto il primo cittadino.

La struttura diventa da oggi punto di riferimento per il territorio: ospiterà 15 associazioni locali, oltre a residenti e cittadini, con un calendario già ricco di attività. In programma eventi culturali, mostre, laboratori musicali, corsi di lingua inglese e spagnolo, lezioni di ballo e pilates, proiezioni di cortometraggi e percorsi di alfabetizzazione digitale. Non mancheranno inoltre sportelli di orientamento, formazione e accompagnamento all’imprenditorialità.

L’obiettivo, come evidenziato dal sindaco, è quello di trasformare lo spazio in “un centro di comunità e creatività, per giovani e adulti”, capace di generare nuove opportunità di lavoro e sostenere il tessuto sociale ed economico del quartiere Is Mirrionis.

L’intervento rientra nell’Investimento territoriale integrato (ITI) Is Mirrionis e nella strategia di sviluppo urbano sostenibile promossa dall’Agenda urbana europea. Il progetto è stato finanziato attraverso fondi FESR e FSE del POR Sardegna 2014-2020, per un importo complessivo di 3,6 milioni di euro.

Un nuovo tassello, dunque, nel percorso di rigenerazione urbana della città, con l’obiettivo di restituire spazi e opportunità ai cittadini.