Nuova riqualificazione e rifacimento strade e marciapiedi a Monserrato

Via Polibio, via Emiliani, via Alessandro Severo, via Lucano, via D’Annunzio; e ancora marciapiedi di via Sorgono e di Via San Gavino.

Il sindaco Tomaso Locci: “Tanti mi chiedono quando sarà il turno della “loro” strada: la mia risposta non può che essere quella di portare pazienza; dopo 30 anni di inattività in tal senso, il nostro sistema viario è sofferente e riqualificarlo tutto insieme e nell’immediato non sarebbe possibile né da un punto di vista operativo né economico. Stiamo stanziando ogni anno piu di un milione di euro in tal senso e se il bilancio lo permetterà faremo ancora di più”.

Un po’ di pazienza, insomma, passo dopo passo ogni quartiere verrà riqualificato e messo, quindi, in sicurezza. Buche e avvallamenti presenti nelle arterie non ancora interessate dai lavori, infatti, costituiscono un reale pericolo per i cittadini.

“Le opere realizzate sono con bitume di ultima generazione che riduce anche l’impatto acustico – spiega il vicesindaco e assessore al Lavori pubblici Raffaele Nonnoi – e stiamo parlando quindi di strade all’avanguardia. Stiamo lasciando i canaletti di scolo per le acque e, per quanto possibile, mantenendo le quote dei pozzetti e dei tombini in modo tale che non ci siano problemi e piano piano stiamo cercando di intervenire su quelle strade che sono in degrado. Successivamente i lavori interesseranno anche quelle meno danneggiate”.