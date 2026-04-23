Villacidro in lutto per la tragica scomparsa di Leonardo Mocci, 23 anni, ucciso con un colpo di pistola durante la notte a Monserrato: “Una tragedia che lascia sgomenta l’intera comunità, privata di un ragazzo che aveva ancora davanti a sé sogni, progetti e un futuro tutto da costruire”.

Profondo dolore e sincera commozione, il sindaco Federico Sollai e a nome dell’Amministrazione Comunale si uniscono “al cordoglio per la prematura e tragica scomparsa di Leonardo, un giovane di soli 23 anni, la cui vita è stata spezzata in modo così violento e ingiusto.

La sua perdita rappresenta una ferita profonda che colpisce non solo la sua famiglia, ma tutti noi.

Come Sindaco e come cittadino esprimo la più sentita vicinanza al padre Raimondo, alla madre Rosangela, ai fratelli Edoardo e Riccardo, ai familiari e agli amici, così duramente colpiti da questo immenso dolore.

In momenti come questi, le parole non bastano, ma desidero far sentire la nostra presenza e il nostro abbraccio a chi in questo momento è avvolto da una immensa sofferenza, condividendo il loro dolore e onorando la memoria di una giovane vita spezzata troppo presto”.

Intanto proseguono le indagini per capire chi ha sparato al giovane e il movente. Alcuni amici di Mocci, che erano con lui a Monserrato ieri notte, sono ancora in caserma per ricostruire le ultime ore di vita del ragazzo.