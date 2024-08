Selargius, accoltella il papà dell’aiuto cuoco dopo la lite nel locale: “Ha seminato il panico brandendo una mazza”

La paura? “C’è stata, c’è stata. Se uno entra urlando nel tuo locale, brandendo una mazza, è normale. Ma, per fortuna, almeno dentro l’osteria nessuno si è fatto male”. Claudio Gaetani è il titolare dell’Osteria Romana, in via Vienna a Selargius, meta scelta con la massima decisione dal 34enne Francesco Davide Piras ( QUI la notizia). Il balordo aveva nel mirino l’aiuto cuoco del locale, il ventiquattrenne Edoardo Cabras. Sapeva alla perfezione che l’avrebbe trovato indaffarato nella cucina: “Ho cercato di bloccarlo, mi ha minacciato dicendomi che mi colpiva e urlandomi di non chiamare i carabinieri. Poi, ha raggiunto Edoardo e, in sardo, gli ha detto ‘ora ti spacco’, o qualcosa di molto simile”. Gaetani, romano doc, in Sardegna da pochi anni, non mastica ancora bene “sa limba”. Ma tant’è, non c’era di sicuro bisogno del traduttore in quei tragici e concitati momenti: “Siamo riusciti a disarmarlo quasi subito, poi ho chiamato il 112 e il 113. Mi hanno risposto i carabinieri, ai quali ho raccontato cosa era appena capitato”. Terrorizzati anche i clienti, Piras è entrato in azione verso le 20:15, quando già più di un tavolo era occupato. “Sono tornato in cucina ma il mio aiuto cuoco non c’era più. Era già andato a cercare l’aggressore sotto casa”. Lì la lite, in via della Libertà, e le cinque coltellate inferte dal trentaquattrenne al papà del giovane, il 42enne Giovanni Cabras. È lui che si è presentato al vicino Policlinico di Monserrato grondando sangue: subito soccorso dai medici, si trova in terapia intensiva e ne avrà per sessanta giorni.