È bastato un istante perché una coppia di Carabinieri, fuori servizio e in un momento di tranquillità personale, intervenisse prontamente per fermare un’aggressione violenta in strada, impedendo il peggio. Erano le 20 di ieri, quando i due militari, marito e moglie, si trovavano nei pressi di un noto grande magazzino di via Roma. Un grido e il suono di un litigio in corso li ha immediatamente allertati. Davanti ai loro occhi, una violenta lite tra un uomo e una donna che stava per sfociare in tragedia.

I carabinieri hanno deciso di intervenire, separando i due e fermando l’aggressore, un 29enne di origine pakistana. Il giovane aveva appena colpito la sua compagna al volto, scatenando una violenza che avrebbe potuto avere esiti ben più gravi. Nonostante il rischio, i militari sono riusciti a sedare la situazione e prestare soccorso alla vittima, che, pur visibilmente scossa, ha scelto di non farsi trasportare in ospedale, ma è stata comunque indirizzata ai centri di supporto per le vittime di violenza.