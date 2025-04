Un’intera comunità si stringe attorno a Marco Meloni, giovanissimo di Decimomannu ricoverato in coma al Brotzu di Cagliari dopo un attacco d’asma domenica mattina. Il 21enne si trovava a casa di una zia a San Sperate quando si è male: un attacco che lo ha lasciato senza ossigeno per circa 10 minuti. Purtroppo la crisi, affrontata immediatamente e con tutti i mezzi possibili da parte del personale del 118, è stata particolarmente grave, portando al ricovero di Marco.

La famiglia, chiusa nel dolore, mantiene la stretto riserbo. L’amministrazione comunale del paese, per rispetto del delicato momento che Marco e i suoi cari stanno attraversando, ha annullato la serata musicale “Basswood” prevista per prossimo sabato.